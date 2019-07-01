“Fuar bölgeye hitap edecek”

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın festival programını açıkladığı programa katılan TSO Başkan Vekili Mustafa Özbayram, Ticaret ve Sanayi Odası olarak geçmişte olduğu gibi bu yıl da festival kapsamında Sanayi Fuarı açacaklarını ve bunun organizasyonunu da Atlas Fuarcılık’ın yapacağını dile getirdi.

TSO olarak festivalin en iyi şekilde yapılması adına her türlü desteğe hazır olduklarını da söyleyen Özbayram, fuarın Çorum’a hayırlar getirmesini diledi.

Daha sonra söz alan Fevzi Atasagun ise Çorum’un çok güzel bir fuar alanı olduğunu ayrıca girişimci ruhun önemli olduğunu dile getirerek ilimizin bir fuar merkezi haline gelmesi adına birkaç yıldır önemli çalışmalar yapıldığını dile getirdi.

Atlas Fuarcılık olarak bu yıl da çok güzel bir sanayi fuarı organize edeceklerini söyleyen Atasagun, fuarın sadece kent içi değil ilçeler ve bölgelere de hitap edeceğini, Türk Cumhuriyetlerinden katılım olacağını, okçular birliğinin gelerek çeşitli gösteriler yapacağını anlattı.

Sanayi Fuarı’nda mobilyadan beyaz eşyaya gelinlikten otomotive, güzellik merkezlerinden giyime kadar 12-21 Temmuz tarihleri arasında yapılacağını, açılışının 12 Temmuz günü saat 15.3’da yapılacağını söyleyen Atasagun, her sektörün temsilcilerinin katılımıyla daha görkemli bir fuar düzenleneceğini anlattı.

Çorum’da 7 yıldır düzenledikleri Tarım Fuarı’nın bugün 500’ü geçkin firma ve 200 bin üzerinde ziyaretçi sayısına ulaştığını söyleyen Fevzi Atasagun, Çorum Sanayi Fuarı’nın da ileriki dönemde bölgeye hitap eder hale geleceğine inandığını ve fuarlar sayesinde kentin ticaret hacminin artacağını sözlerine ekledi.

(Volkan SINAYUÇ)