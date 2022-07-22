Freni patlayan vinç yaya geçidine daldı: 2 ölü 1 yaralı
Çorum’da bir vincin yayalara çarpması sonucu meydana gelen kazada iki kişi öldü.
Güncel 22.07.2022, 10:21 22.07.2022, 13:20
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Necmettin D. (68)'in kullandığı 33 -00 100 103 plakalı vinç, Çevreyolu Bulvarı İlim Yayma Kavşağı'nda iddialara göre frenlerinin patlaması sonucu yaya geçidinde bekleyen iki kadına daha sonra da bir otomobile çarptı.
Kazada kimlikleri tespit edilmeyen kadınlardan biri olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan diğer kadın kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Vinç sürücüsünün de yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Vinç trafik lambaları ve ağaçları da devirdikten sonra yaklaşık 200 metre ileride durabildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
(Tugay GÖKTÜRK)
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