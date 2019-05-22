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Freni boşalan kamyon 3 otomobile çarparak durabildi

Freni boşalan kamyon kavşakta ışıklarda bekleyen 3 otomobile çarparak durabildi. Ölen yâda yaralananın olmadığı kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Freni boşalan kamyon 3 otomobile çarparak durabildi

Freni boşalan kamyon kavşakta ışıklarda bekleyen 3 otomobile çarparak durabildi. Ölen yâda yaralananın olmadığı kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi.

22 Mayıs 2019 Çarşamba 21:37
Freni boşalan kamyon 3 otomobile çarparak durabildi

Kaza, sabah saatlerinde Çevreyolu Buhara Kavşağı’nda meydana geldi. Bekir Koçak idaresindeki 05 BG 769 plakalı buğday yüklü kamyonun seyir halindeyken freni boşaldı. Hızla kavşağa yaklaşan kamyonun sürücüsü korna çalıp selektör yaparak sürücüleri uyarmaya çalıştı. 3 kilometre yol giden kamyon, kavşakta ışıklarda bekleyen 3 otomobile çarparak durabildi. Ölen yâda yaralananın olmadığı kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Otomobiline kamyonun çarptığı Kıvanç Kırcı, “Kırmızı ışıkta sağ şeritte duruyordum. Arkamızdan korna çalıp selektör yapan kamyon hızlıca geldi. Önce benim aracıma daha sonra diğer araçlara çarptı. Çok korktuk” dedi. Kamyonun çarptığı bir başka otomobil sürücüsü Selahattin Tütüncü ise “Kırmızı ışıkta bekliyorduk. Arkamızdan korna çalarak gelen aracı gördük. Tabi o sırada kamyon geldi adeta hepimizi biçti. Az ileride de durdu” diye konuştu.

Kamyon sürücüsü Bekir Koçak da “Buğday yüklü kamyonun freni boşaldı. Kamyonu durdurmaya çok uğraş verdim ancak başaramadım. Uzun süre selektör yaparak yol aldım. Sonrada araçlara çarptım” dedi.

(Yusuf ÇINAR)

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