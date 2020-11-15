Fraksiyonel karbondioksit lazerle tedavi ve estetik bir arada
Çorum Özel Hastanesi Cildiye (Dermatoloji) Uzmanı Uzm. Dr. İnci ÖZER, hastanede kullanılmakta olan ve yeni bir teknoloji olan Fraksiyonel Karbondioksit Lazer Cihazı hakkında bilgiler verdi.
Uzman Doktor ÖZER; kullanım alanlarının oldukça geniş olduğu ve hastaların tedavilerinde yüksek oranda olumlu sonuç alınan cihaz ile ilgili olarak şunları söyledi.
Cilt gençleştirmede kullanılan Karbondioksit lazerler, tüm cilt yüzeyini etkileyen konvansiyonel Karbondioksit lazerlerin aksine, ciltte mikroskobik kolonlar açarlar. Bu kolonlar çok ince kanallardır. Bu bölgelerdeki esas hedef şudur; yeni kolajen, kan damarları, kreatinositler gibi su içeren yapılar seçici termal hasara uğrarlar. Termal hasar oluşan bölgenin hemen yanındaki hasar görmemiş bölgelerdeki canlı hücreler hasarlı alana göç ederek buradaki onarım mekanizmasını uyarır. Böylece cilt altında yeni kolajen üretimi başlar. Yeni jenerasyon Fraksiyonel Karbondioksit lazerlerin en büyük özelliği cildin üst yüzeyine hasar vermeden işlevlerini cildin altında gerçekleştirmeleridir. Böylece cildin üst yüzeyinde çok daha hızlı bir iyileşme oluşur ve kişiler sosyal hayatlarına kısa süre içinde dönebilirler.
Fraksiyonel Karbondioksit Lazer Cihazının kullanım yerleri şu şekildedir;
Yüz, göz kapakları, boyun, dekolte ve el üstündeki kırışıklıkların ve çizgilerin giderilmesi ile genital bölge estetiği,
Yüz, sırt, göğüste oluşan akne izleri(sivilce izleri) skar, yara ve yanık izleri deri çatlakları ameliyat sonrası oluşan yara izi görüntüsünün giderilmesi,
Cildin geniş gözenekli ve kaba görünümünün giderilmesi,
Ciltte meydana gelen güneş lekesi, yaşlılık lekesi, doğum sonrası oluşan lekeler ve yüzeysel pigment bozukluklarının giderilmesi,
Kötü yara iyileşmesi (hipertofik skar) ve yara kabarmalarının (kleoid) azaltılması
Bazı cilt kanserlerinin tedavisi
Piyojenik granülom tedavisi
Rinofima ve otofima tedavisi
Doğumsal veya sonradan oluşan benlerin tedavisi
Göz kapaklarında oluşan kolesterol plaklarının (ksantalezma) tedavisi
El, ayak, genital bölge gibi yerlerde oluşmuş siğil ve kondülomların tedavisinde kullanılmaktadır.
Kullanım Alanları;
Tonlama & Yapılandırma
Cilt Sıkılaştırma &Gerdirme
Sivilce (Akne) lekeleri ve skarları
Skar nedbe dokusu tedavisi
Cilt yenileme
Kırışıklık tedavisi
Gözenek tedavisi
Keratosis pilares
Aşırı terleme
Nevüs ve siğil tedavisi
Yüz ve boyun toparlama
Stria ve yüzeysel doğum çatlakları
Leke tedavisi
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