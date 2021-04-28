Fotoğraf yarışması için son gün 29 Nisan Perşembe

Fotoğraf sanatçılarının ve fotoğraf çekmeyi sevenlerin hayli ilgisini çeken Çorum’da Bahar adlı fotoğraf yarışmasında süre daralıyor. Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, yaptığı açıklamada fotoğraf yarışmamıza katılacak adayların eserlerini 29 Nisan Perşembe gününe kadar basın birimimize bırakmaları gerekmektedir dedi. Candan, yarışmaya katılacak adaylarımız Çorum Belediyesinin web sayfasını ziyaret ederek katılım şartları hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirler diye ekledi.

