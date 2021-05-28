Fotoğraf Yarışması başvurusu 31 Mayıs’ta bitiyor

Yarışma seçici kurulu adına açıklama yapan fotoğraf sanatçısı Ercan Ayancı, yapılan değerlendirme sonucu yarışma takviminin 31 Mayıs’a kadar uzatıldığını hatırlattı. Pandemi sürecinde tam kapanma nedeniyle yeterli sayıda fotoğraf sanatçısının yarışmaya başvuruda bulunamadığını ifade eden Ayancı, “Gönderilen eserler içerisinde ödüle değer fotoğraf görülememiştir. Hem pandemi şartları nedeniyle alınan tam kapanma kararı hem de gönderilen eserlerin ödüle değer görülememesi nedeniyle seçici kurulumuz oy birliği ile yarışmanın son başvuru süresini 31 Mayıs 2021 Pazartesi gününe kadar uzatmıştır. Yarışmaya katılan fotoğraf sanatçıları isterlerse çektikleri yeni fotoğraflarla yarışmaya katılabilecekler.” dedi.

(Haber Merkezi)

