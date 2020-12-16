Fotoğraf sergisinin geliriyle çocuklara yardım ulaştırıldı

Oğuzlar’da bu yıl 2’ncisi düzenlenen ödüllü amatör fotoğraf yarışmasında dereceye giren fotoğraflar açık artırma yoluyla satıldı. İnternetten yapılan mezat sonucu satılan fotoğrafların geliri öğrencilere bağışlandı.

Oğuzlar Gençlik Konseyi Başkanı Yılmaz Eren yarışmada yer alan fotoğrafların 5 Eylül 2020 tarihinde Çorum’daki AVM’de sergilendiğini ardından ise açık artırma yoluyla satıldığını belirtti.

Yılmaz Eren, yarışmada yer alan Oğuzlar konulu fotoğrafların internetten yapılan mezat sonucu satıldığını belirterek; “Oğuzlar Gençlik Konseyi olarak yaptığımız fotoğraf yarışmasında dereceye giren ve yer alan fotoğraflar internette yapılan mezat sonucu satıldı. Mezattan elde edilen gelirle Mardin ve Muş’ta yaşayan 27 öğrenciye kışlık bot, mont, bere, atkı ve şapka alarak ulaştırdık” dedi. (İHA)