Fotoğraf çekim kursu yarışmayla sona erdi

Çorum Belediyesi Necip Fazıl Kısakürek Gençlik Merkezi’nde İl Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmeni ve Kurs eğitmeni Altan Özeskici idaresinde Kasım ayından beri devam eden kurs sona erdi. Teorik ve pratik bilgilerin verildiği kursun sonunda kursiyerlerin kurs süresince çektikleri fotoğrafları arasında fotoğraf yarışması düzenlendi. Yarışmada derece alan ve kursu bitiren kursiyerlere düzenlenen törenle plaketleri ile sertifikaları verildi.

Törende konuşan eğitmen Altan Özeskici, kurs süresince yardımlarını esirgemeyen ÇOFSAD yönetimine, fotoğraf yarışmasında derece alan ve kursu başarı ile bitiren kursiyerlere teşekkür etti.

ÇOFSAD Başkanı Meftun Yerli, kursu tamamlayarak sertifika alan ve fotoğraf yarışmasında derece alan kursiyerlere hayatlarında başarılarının devamı temennisinde bulundu. Yerli ayrıca Necip Fazıl Kısakürek Gençlik Merkezi'nin kapılarını açan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile emeği geçen görevli personele de ayrıca teşekkür etti.

(Volkan SINAYUÇ)