Folklorculardan kıyafet teşekkürü

Milletvekili Ceylan, Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu’ndan düzenlenen 2021-2022 eğitim öğretim yılı açılış törenine katıldı.

Törende Hasanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Halk Oyunları ekibi de bir gösteri sundu. Gösterinin ardından alkışlarla uğurlanan Halk Oyunları ekibi, daha sonra tekrar alana döndüler. Halk oyunları ekibi çalıştırıcısı Halk Eğitim Müdürlüğü Halk Oyunları Eğitmeni Hüseyin Özdemir, delme-çatma giysilerle gösteri yaptıklarını anlatarak, durumu ilettikleri Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, tarafından kendilerine kıyafet alındığını hatırlattı.

Özdemir ve folklor ekibi, alkışlarla Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’ı sahneye davet ettiler. Ceylan da bu jestlerinden dolayı halk oyunları ekibine teşekkür ederek, başarılar diledi.