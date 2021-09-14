Fizyoterapistler unutulmadı
Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, hastane yönetiminin de katılımıyla Dünya Fizyoterapistler Günü kutlandı. Pasta kesimine de eşlik eden hastane yönetimi, fisyoterapistlere bu özel günlerinde teşekkürlerini iletti.
Güncel 14.09.2021, 20:00
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Başhekim Prof. Dr. Mesut Sezikli, “Fiyoterapistlerimiz doğuştan veya sonradan ortaya çıkan hastalıklar veya kazalar sonucu oluşan hareket sistemi fonksiyonlarının bozulmasına yol açan hastalıkların rehabilitasyonunun en önemli ve vazgeçilmez parçasıdır. Bu özel günleri vesilesiyle canla başla çalışan tüm fizyoterapistlerin kutlarım” dedi. (Haber Merkezi)
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