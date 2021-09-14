Fizyoterapistler unutulmadı

Başhekim Prof. Dr. Mesut Sezikli, “Fiyoterapistlerimiz doğuştan veya sonradan ortaya çıkan hastalıklar veya kazalar sonucu oluşan hareket sistemi fonksiyonlarının bozulmasına yol açan hastalıkların rehabilitasyonunun en önemli ve vazgeçilmez parçasıdır. Bu özel günleri vesilesiyle canla başla çalışan tüm fizyoterapistlerin kutlarım” dedi. (Haber Merkezi)

