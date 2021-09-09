“Fiyatlar çeltik üreticisinin yüzünü güldürmedi”

Açıklanan çeltik alım fiyatları tam bir hayal kırıklığı olduğunu belirten Özsaçmacı, “Çeltik fiyatlarının çiftçiyi sevindirdi diyerek açıklama yapan Ziraat Odası Başkanı’na buradan sesleniyorum; gübre, ilaç, mazot vb. gibi girdilerdeki artış oranları da çiftçiyi sevindirmiş midir diyorsunuz. İktidarın hiçbir temsilcisinin dahi savunup açıklama yapamadığı bir fiyatlandırmada kim sevindi, kim üzüldü. İster dinle istersen böyle devam et, tırıvırıya devam edersen tuzu kuru adamın umurunda olmaz” ifadelerini kullandı.

Üretim alanları son 20 yılda 2 katına çıkan ve üretim miktarı 350 tondan 1 milyon tona yükselen çeltiğin hak ettiği değeri göremediğini kaydeden Özsaçmacı, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Oysaki bizim hesaplamalarımıza göre asgari olması gereken fiyat şu şekilde olmalıdır; uzun taneli çeltiğin kilosunun 6 lira 90 kuruş, orta taneli çeltiğin 6 lira 15 kuruş, kısa taneli çeltiğin 5 lira 75 kuruş olması gerekmektedir.

Bu fiyatlarla, köy ve kent kırsalının yoksulluk ve yoksunluğunu yeniden üretiyorlar.

Görünen o ki; tüketiciye gelir artışı sağlayamayan irade, üreticiyi kontrol altında tutma stratejisine devam ediyor.

Tarım ürünleri fiyatlarının bilinçli olarak enflasyon oranı düzeyinde tutulmasının hem köy kırsalının hem de kent kırsalının yoksulluk ve yoksunluğunu yeniden üretmektedir.

Kader olarak kabul ettirilen kırsal alanın yoksulluk ve yoksunluğunu kırmaya ve ortadan kaldırmaya kararlıyız.” (Haber Merkezi)

