Hazırlanan basın bültenine göre Tüketici Fiyatları Endeksinde (TÜFE) aylık değişim oranı Samsun, Tokat, Çorum, Amasya bölgesinde % 0,74 artarken, bölgede fiyatı en çok artan ürün; kabak oldu. TR83 Samsun, Tokat, Çorum, Amasya İstatistiki Bölgesinde 2019 Eylül ayında fiyatı en çok artan ürünler kabak (%42,36), patlıcan (%36,97) ve sarımsak(%31,79) olup, fiyatı en çok düşüş gösteren ürünler; havuç (%22,05), limon (%21,55) ve kuru soğan (%16,66) oldu.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; 2019 yılı Eylül ayında İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) TR83 Samsun, Tokat, Çorum, Amasya Bölgesinde 2003=100 Temel yıllı Tüketici Fiyatları (TÜFE) Genel Endeksi'nde bir önceki aya göre %0,74 arttı, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,43, bir önceki yılın aynı ayına göre %8 ve on iki aylık ortalamalara göre %19,75 oranında artış gerçekleşti.

Aynı dönemde TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %0,99, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,42, bir önceki yılın aynı ayına göre %9,26 ve on iki aylık ortalamalara göre % 18,27 artış gerçekleşti. (Haber Merkezi)