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Fiyatı en çok artan ürün kabak oldu

Türkiye İstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü, TÜİK Başkanlığı tarafından 2019 yılı Eylül ayına ilişkin açıklanmış olan Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) değişim oranlarından yararlanarak TR83 Samsun, Tokat, Çorum, Amasya bölgesi için bir basın bülteni hazırladı.

Fiyatı en çok artan ürün kabak oldu

Türkiye İstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü, TÜİK Başkanlığı tarafından 2019 yılı Eylül ayına ilişkin açıklanmış olan Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) değişim oranlarından yararlanarak TR83 Samsun, Tokat, Çorum, Amasya bölgesi için bir basın bülteni hazırladı.

06 Ekim 2019 Pazar 18:36
Fiyatı en çok artan ürün kabak oldu

Hazırlanan basın bültenine göre Tüketici Fiyatları Endeksinde (TÜFE) aylık değişim oranı Samsun, Tokat, Çorum, Amasya bölgesinde % 0,74 artarken, bölgede fiyatı en çok artan ürün; kabak oldu. TR83 Samsun, Tokat, Çorum, Amasya İstatistiki Bölgesinde 2019 Eylül ayında fiyatı en çok artan ürünler kabak (%42,36), patlıcan (%36,97) ve sarımsak(%31,79) olup, fiyatı en çok düşüş gösteren ürünler; havuç (%22,05), limon (%21,55) ve kuru soğan (%16,66) oldu.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; 2019 yılı Eylül ayında İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) TR83 Samsun, Tokat, Çorum, Amasya Bölgesinde 2003=100 Temel yıllı Tüketici Fiyatları (TÜFE) Genel Endeksi'nde bir önceki aya göre %0,74 arttı, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,43, bir önceki yılın aynı ayına göre %8 ve on iki aylık ortalamalara göre %19,75 oranında artış gerçekleşti.

Aynı dönemde TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %0,99, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,42, bir önceki yılın aynı ayına göre %9,26 ve on iki aylık ortalamalara göre % 18,27 artış gerçekleşti. (Haber Merkezi)

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