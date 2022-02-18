Fiyat etiketi ve indirimli satış kriterleri yeniden düzenlendi
Ticaret Bakanı Muş, "İndirimli ürünlerin etiketinde indirimden önceki fiyat ve indirimli fiyat birlikte gösterilecek. İndirimler son 30 günün en düşük fiyatı üzerinden yapılacak." ifadelerini kullandı.
Güncel 18.02.2022, 12:40
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Vatandaşları sahte indirimlerden korumak amacıyla fiyat etiketi ve indirimli satış kriterleri yeniden belirlendi.
Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, düzenlemeye ilişkin bilgi verdi.
Vatandaşlarımızı sahte indirimlerden korumak için önemli bir adım artık.— Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) February 18, 2022
1 Mart'tan itibaren;
✔ İndirimli ürünlerin etiketinde indirimden önceki fiyat ve indirimli fiyat birlikte gösterilecek.
✔ İndirimler son 30 günün en düşük fiyatı üzerinden yapılacak.
Hayırlı olsun. pic.twitter.com/MHEToNh2xy
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