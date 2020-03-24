“Fitre miktarı ekonominin gerçek yüzünü ortaya koydu”

24 Nisan’da Ramazan ayına kavuşacağımızı dile getiren Özsaçmacı, “Diyanet İşleri Başkanlığı bu yıl fitreyi, fıtır sadakasını 27 lira olarak belirledi. Yani bir kişinin sadece günlük gıda ihtiyacı için 27 liraya ihtiyacı olduğunu sözüne, fikirlerine, düşüncelerine çok itibar ettiğimiz, ettiğiniz Diyanet İşleri Başkanlığı tespit ediyor. Diyor ki: 1 kişinin gıda ihtiyacı için bir günlük 27 liraya ihtiyacı var. 4 kişilik ailenin günlük gıda ihtiyacı 108 lira, aylık ihtiyacı ise 3.240 lira. Bu sadece gıda masrafı, bunun içinde giyim yok, kira yok, su yok, elektrik yok, giyinme yok, doğal gaz yok, eğitim yok, sağlık yok. Bize itibar etmiyorsunuz, lütfen, Diyanet İşleri Başkanlığının rakamlarına itibar ediniz” dedi.

Yaşadığımız bu şehirde ekmeğini günübirlik kazanan binlerce insanın olduğunu kaydeden Bekir Özsaçmacı, “Bu Türkiye’de milyonlara tekabül eder. Tamam, evde kal önlem doğrudur. Geçimini günlük kazanan esnafımızın kirasını nasıl ödeyeceği bir kenara ailesinin gıda ihtiyacını nasıl karşılayacak? Müteahhitten ev alarak mı? Havayolunu kullanarak mı? Çünkü bu ülkede kenarında 5-10 TL’si olup hayatını birkaç ay idame ettirebilecek insan sayısı tahminimizden çok az. Kaldı ki bu günlük hayatını kazanan onurlu insanlar ‘yardım istemeyi de bilmiyorlar’ yardım da isteyemezler… Bu nedenle belirsiz süreyle dükkânını kapatmak zorunda kalan esnafımıza, kahvehaneci Nesimi’ye, Cebeşin yerine, Yaşar babaya, Berber Mustafa’ya, Murat’a, vb. toplumun orta direkleri ahilerimizin bizden başka destekçilerinin olmadığını unutmayalım” diye konuştu.

Virüs salgını başlamadan önce oldukça kötü durumda olan bir ekonomimiz olduğunu ve bugün daha da zor günlerden geçtiğimizi belirten İYİ Parti Çorum İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, “İhalecinin, rantiyecinin, müteahhidin, havayolu işletmelerinin virüsün önlenmesinde almış oldukları destekler esnafın peşin vergisinden oluşsa da tarih tekerrürden ibaret ne yazık ki; 735 yılında Orhun Kitabesi’nde aynen şu yazılmıştır; ‘Türk milleti, tokluğun kıymetini bilmezsin. Acıksan tokluk düşünmezsin. Bir doysan açlığı düşünmezsin.’

Soruyorum size: Böyle bir durumda vatandaş nasıl geçinecek? Pastanın büyük payını yüzde 20'lik dilim alırken tabiri caizse yoğurdun kaymağını yüzde 20'lik dilim alırken ayran bile kalmıyor fakir fukaraya.

Bugün yaşadığımız zor durumlarda ortaya çıkar sosyal devletin gerekliliği, yine yanlış anladınız sosyal devletin gerekliliğini evden çıkma deyip konut almak, evden çıkma deyip havayoluyla uç demek anlayamadığımız destekler mevcut iken, bize itibar etmiyorsunuz anladık. Lütfen Diyanet İşleri Başkanlığının rakamlarına itibar edin bari… Bize itibar etmiyorsunuz anladık. Lütfen sürekli anlattığınız Hz. Ömer’in Fırat’ın kıyısında koyun kaybolsa kıstasına itibar edin bari” şeklinde konuştu. (Haber Merkezi)