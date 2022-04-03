Fırtınanın etkisiyle ağaç otomobilin üzerine devrildi

Kentte etkili olan fırtına nedeniyle Osmancık Caddesi üzerinde yol kenarında park halinde olan Habib Arduçtepe'ye ait otomobilin üzerine ağaç devrildi. Ağacın devrildiğini gören vatandaşlar durumu, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri, Habib Arduçtepe’ye ait aracın üzerindeki ağacı merdiven yardımıyla keserek kaldırırken, otomobilde hasar oluştu.



(Yusuf ÇINAR)

