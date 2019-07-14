Fırtınadan çıkan soru: Kamu binaları ne kadar güvenli?

Kuvvetli fırtına ve yağış Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kredi Yurtlar Kurumu Kız Yurdu,Yeni Stat, Adliye Sarayı ve Sağlık Müdürlüğünü vurdu.

Fırtınadan kamu binalarının zarar görmesi akıllara bu kamu binalarının ne kadar sağlam ve güvenli olduğunu getirdi.

Geçtiğimiz Perşembe günü akşam saatlerinde Çorum’da etkili olan şiddetli yağış ve fırtına mal ve can kaybına yol açtı.

Bu fırtına ve yağıştan en çokta kamu binaların etkilenmesi, bizlere kamu binalarının ne kadar güvenli olup olmadığını sorgulatmasına neden oldu. Fırtınadan en çok etkilenen, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kredi Yurtlar Kurumu Kız Yurdu, Adliye Sarayı ve yeni stadın olması dikkat çekti.

Fırtına ve yağıştan en çok etkilenen Kredi Yurtlar Kurumu Kız Yurduydu, Kız Yurdunun A,B ve C Bloklarının çatıları kuvvetli fırtına nedeniyle uçunca büyük maddi hasar meydana geldi. Okulların tatil olması, belki de olası bir faciayı önledi.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinin de dış cephe yalıtım malzemeleri zarar gördü. 2017 yılında hizmete giren 600 yataklı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, fırtına esnasında kopan dış cephe yalıtım kaplamalarının hastane bahçesinde bulunan araçların üzerine düşerek maddi hasara yol açtı. Yeni yapılan Sağlık İl Müdürlüğü binasının çatı katıda bu fırtınadan etkilenen diğer Kamu binalarından biriydi.

Çorum Belediyesi tarafından yaptırılan Yeni Statta bu fırtına ve yağıştan payını alan diğer bir kamu binasıydı. Stadın dış cephe kaplamalarının kuvvetli fırtınaya dayanamayarak kopmalar meydana geldiği görüldü.

Yine Çorum Adliye Sarayı’nın çatı katıda fırtınadan etkilenerek maddi hasar gören, diğer bir Kamu Binası idi.

fırtınada büyük hasarların meydana gelmesi bizlere ister istemez, Kamu Binalarının ne kadar güvenli olup olmadığını tartışılır hale getirdi.