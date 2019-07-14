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Fırtına ve dolu köylerde büyük hasara yol açtı

Çorum’un en verimli arazileri dolu yağışı ile harap oldu.

Fırtına ve dolu köylerde büyük hasara yol açtı

Çorum’un en verimli arazileri dolu yağışı ile harap oldu.

14 Temmuz 2019 Pazar 21:50
Fırtına ve dolu köylerde büyük hasara yol açtı

Şiddetli dolu ve yağmur yağışları ile fırtına ekili alanları talan, köylüyü ise perişan etti.

Çorum Merkez Üçköy, Bozboğa, Ahilyas, Uğrak, Üyük, Maza, Ovasaray, Yoğunpelit, Çıkrık ve Güveçli ile Mecitözü Kışlacık Köyü’nün arazileri dolu nedeniyle zarar gördü. Şiddetli dolu yağışı köylerde tarım arazilerini ve bahçeleri harap ederken, meyve ağaçlarına da hasar verdi.

Şiddetli dolu Üçköy’de tarım arazilerini ve bahçeleri harap ederken, meyve ağaçları boş kaldı. Köylüler yağan doluyu temizlemek için büyük çaba harcadı. Dolu karşısında şok olan köy halkı, “Tüm emeklerimiz boşa gitti. Tarlamızda, bahçemizde hiçbir ürünümüz kalmadı. Kısa süre içinde hasar tespiti yapılarak yaralarımızın sarılmasını talep ediyoruz. Allah daha büyük felaketlerden esirgesin” şeklinde konuştu.

Kışlacık Köyü’nde de yağan doludan büyük hasar gören köylüler, dolu yağışının ürünlere büyük zarar verdiğini bildirdi.

Yoğunpelit köyünde başta soğan tarlaları olmak üzere diğer tarım arazileri dolu yağışı sonucu felce uğradı. Verimli arazilere sahip olan bölgede soğan üretimine ağırlık veriliyor. Soğan tarlalarını talan eden dolu, köylüyü perişan etti.

Ürünlerinin zarar gördüğünü söyleyen köylüler, “Yağış dindikten sonra tarlalarımızı kontrol etmeye gittik ve acı manzara ile karşılaştık. Soğan tarlaları başta olmak üzere ekin tarlaları da yağan doludan etkilenmiş. İlk izlenimlerimize göre ekinlerimizin yüzde 80 oranında zarar gördüğünü tespit ettik. Kısmen zarar gören yerler olsa da çoğunluğunda durum kötü, Allah yardımcımız olsun” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)

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