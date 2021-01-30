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“Fırtına” uyarısı

Çorum'a 24 saat boyunca rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı.

Güncel 30.01.2021, 09:37
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“Fırtına” uyarısı

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada son değerlendirmelere göre Çorum'un da coğrafi sınırları içinde yer aldığı Karadeniz Bölgesi'nde güney yönlerden yer yer kuvvetli fırtına (75-88 km/sa) yüksek kesimlerde tam fırtına (189-102) olarak esmesi beklendiği dile getirildi.

Yapılan açıklamada fırtına nedeniyle meydana gelebilecek çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli ve dikkatli olmaları gerektiği hatırlatıldı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün açıklamasında kuvvetli rüzgar ve fırtınanın bugün saat 11.00 ile yarın 11.00 saatleri arasında süreceğinin tahmin edildiği bilgisine de yer verildi.

(Haber Merkezi)

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