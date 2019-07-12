Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 15°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
99406
ALTIN
257.533
DOLAR
5.6748
STERLİN
7.1311
EURO
6.3877

Fırtına can aldı, 2 polis yaralandı

ÇORUM'da şiddetli fırtına nedeniyle aralarında hastane, stadyum ve yurtlarında yer aldığı çok sayıda binanın çatısı uçtu, devrilen yön tabelaları nedeniyle yollar ulaşıma kapandı.

Fırtına can aldı, 2 polis yaralandı

ÇORUM'da şiddetli fırtına nedeniyle aralarında hastane, stadyum ve yurtlarında yer aldığı çok sayıda binanın çatısı uçtu, devrilen yön tabelaları nedeniyle yollar ulaşıma kapandı.

12 Temmuz 2019 Cuma 00:45
Fırtına can aldı, 2 polis yaralandı

Çorum'da, saat 17: 00 sıralarında etkili olan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtınanın etkisiyle Çorum Devlet Hastanesi, stadyum ve bazı yurt binalarının çatıları uçtu, yerinden sökülen ağaçlar, otomobillerin üzerine devrildi. Fırtınanın etkisiyle Çorum- Samsun karayolu Yadiğin kavşağı mevkiinde devrilen yön tabelaları, karayolunu ulaşıma kapattı. Karayolları ekipleri yön tabelalarını kaldırarak yaklaşık 20 dakika kapalı kalan karayolunu yeniden ulaşıma açtı. 

Mecitözü ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde fırtına nedeniyle devrilen kavak ağacının altında kalarak ağır yaralanan İbrahim Onaylı (79), kaldırıldığı hastanede kurtarılmadı. Fırtına ve sağanak yağışın etkili olduğu Sungurlu ilçesinde de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda Çorum Valiliği'ne ait koruma aracının kontrolden çıkması sonucu meydana gelen kazada, 2 polis memuru ise yaralandı. Yaralı polisler, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan polis memurlarının sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Çorum Valisi Mustafa Çiftçi de, hastaneye gelerek, yaralı polisleri ziyaret edip, durumları hakkında bilgi aldı.

2 BÜYÜKBAŞ TELEF OLDU

Etkili fırtınada direk ve ağaçların üzerine düştüğü 10'dan fazla araç zarar gördüğü Sungurlu ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde de, fırtına nedeniyle devrilen ağaç, elektrik tellerini kopardı. Yola düşen tellere çarparak elektrik akımına kapılan 2 büyükbaş hayvan telef oldu.

3 KYK BİNASININ ÇATILARI UÇTU

Fırtına nedeniyle Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Hitit Kız Yurdu yerleşkesinde bulunan 3 binasının çatısı da bahçeye uçtu. İtfaiye ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, olay yerine sevk edildi. Olayın ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yurt binasına gelerek bilgi aldı. Eğer, gazetecilere yaptığı açıklamda, kuvvetli fırtına nedeniyle 3 binanın çatısının komple uçtuğunu söyleyerek, "Herhangi bir can kaybı ve yaralanma yok. Öğrencilerimiz tatile gitmişlerdi. Tek tesellimiz bu. İlgili tüm kurumlar burada çalışmalarına başladı" dedi.

TARİHİ AHŞAP CAMİNİN MİNARESİ YIKILDI

Öte yandan Kunduzhan Mahallesi'ndeki tarihi ahşap Tabak Camisi'nin minaresi şiddetli rüzgara dayanamayarak, cami bahçesi ile yanındaki sokağa devrildi. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı olayda minarenin devrilirken çarptığı çevredeki bir binada hasar oluştu. Minarenin yıkıldığı anda camii içerisinde bulunan müezzin Hasan Seliç, “Namaz bitti bir gıcırtı sesi geliyordu.  Biz içerideyken büyük bir gürültü ile minare yıkıldı” diye konuştu.

Son Güncelleme: 12.07.2019 01:34
İlgili Haberler
Gazeteci Gülbahar Halk, subay Sedat Kaya ile nişanlandı
Gazeteci Gülbahar Halk, subay Sedat Kaya ile nişanlandı
Belediye arsaları satılamadı
Belediye arsaları satılamadı
“Hukukun değeri kaybedildiğinde anlaşılır”
“Hukukun değeri kaybedildiğinde anlaşılır”
Hasanpaşa’da hekim eksikliği
Hasanpaşa’da hekim eksikliği
“Suriyelilere 37 milyar dolar harcama hazineye ciddi yük”
“Suriyelilere 37 milyar dolar harcama hazineye ciddi yük”
“Tanıyan herkes seviyor ve her türlü övgüyü hak ediyor”
“Tanıyan herkes seviyor ve her türlü övgüyü hak ediyor”
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim