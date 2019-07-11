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Fırtına büyük hasara yolaçtı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Çorum’un da içinde yer aldığı Orta Karadeniz Bölgesi için gök gürültülü sağanak yağış, dolu ve fırtına uyarısı yapmıştı.

Fırtına büyük hasara yolaçtı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Çorum’un da içinde yer aldığı Orta Karadeniz Bölgesi için gök gürültülü sağanak yağış, dolu ve fırtına uyarısı yapmıştı.

11 Temmuz 2019 Perşembe 20:43
Fırtına büyük hasara yolaçtı

Çorum’da akşam 17.10 sıralarında yağmurla birlikte başlayan şiddetli fırtına ve hortum kentin çeşitli yerlerinde çatıların uçmasına, ağaçların devrilmesine, direklerin ve tabelaların yıkılmasına yol açarak hayatı adeta felç etti.

Havanın gece gibi karardığı, yarım saat kadar süren yağmur ve fırtına sırasında kentte korkulu anlar yaşandı. Bu arada, kentin büyük bir kesiminde elektrikler yarım saati aşkın süreyle kesildi. Kentin dışında ise hortum görüldü. Adalet Sarayı, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kredi ve Yurtlar Kurumu başta olmak üzere Küçük Sanayi Bölgesi’nde de çok sayıda işyerinin çatıları uçarken, kentin bir çok noktasında da ağaçlar yerinden sökülerek kaldırımlara ve tretuara zarar verdi. Kent içindeki bazı bölgelerde ve Ankara yolundaki karayolları tabelaları da devrilerek hem ulaşımı aksattı hem de bazı araçlara zarar verdi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da olayların ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak “Şehrimizde saat 17.00 sularında yaşanan doğal afet düzeyindeki fırtınada can kaybı yaşanmaması en büyük tesellimiz. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun, Allah beterinden saklasın. Tüm ekiplerimizle teyakkuz halindeyiz” görüşüne yer verdi.

(Volkan SINAYUÇ)

Son Güncelleme: 11.07.2019 22:48
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