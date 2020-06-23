Yapılan ankette, sağlık çalışanlarının çalışma koşullarından sosyal yaşamlarına kadar birçok soruna dikkat çekildiğini belirten Saatcı, araştırmada en çok dikkat çeken noktanın ise sağlık çalışanlarının yüzde 70,5’inin “Fırsatım olsa mesleğimi değiştiririm” sözü olduğunu vurguladı.

Saha çalışmasının ayrıntısı hakkınsa açıklamalarda bulunan Saatcı,"Saha çalışması 2,5 ay süren araştırma, 22 ilde çeşitli sağlık kurum ve kuruluşlarında rastgele seçilen 18 yaş üstü bin 819 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Araştırmada sağlık çalışanlarının yüzde 52,7’sinin bankadan kredi çektiği belirlenirken, kredi çekenlerin yüzde 23’ünün konut, yüzde 69,1’inin ihtiyaç ve yüzde,7,9’unun da araç kredisine başvurduğu ortaya kondu. Çalışanların yüzde 79,3’ü ise gelecekleri için birikim yapamadıklarını ifade etti. Sağlık çalışanlarının yarıya yakınının (yüzde 46,4) ekonomik nedenlerden dolayı aile içinde sorun yaşadığını belirttiği ankette, ailesiyle çok az zaman geçirebildiğini ifade edenlerin oranı yüzde 53,2, eş/dost/akrabasıyla çok az zaman geçirdiğini dile getirenlerin oranı ise yüzde 59,7 olarak tespit edildi. Araştırmada dikkat çeken bir diğer önemli bulgu ise çalışanların yüzde 60,2’si mesleklerini isteyerek seçtiklerini belirtmelerine rağmen, ‘fırsatım olsa mesleğimi değiştiririm’ diyenlerin oranı yüzde 70,5’i buluyor. ‘Hayatınızdan memnun musunuz?’ sorusuna ise araştırmaya katılanların yüzde 66,6’sı ‘kısmen ya da memnun değilim’ cevabını verirken, çalışma koşullarından memnun olmayanların oranı yüzde 81 olarak belirlendi. Sağlık çalışanlarının aile bütünlüğü ve huzurlarının ekonomik zorluklar nedeniyle bozulduğuna vurgu yapılan araştırmada, çalışanların ekonomik şartlarının düzeltilmesinin gerekliliğine dikkat çekiliyor. Araştırmanın ‘Sonuç ve Öneriler’ bölümünde 24 saat kesintisiz hizmet vermek durumunda olan sağlık çalışanlarının nöbet yoğunluğunun arttığına dikkat çekildi. Bu sorunun önüne geçmek için ise nöbetlerin çalışanlara yayılması ve yeterli personel istihdamı öneri olarak sunuldu” dedi. Araştırmanın detaylarına http://www.sagliksen.org.tr/cdn/uploads/gallery/pdf/0d824cb291619fa5f7c4339e97c0edb5.pdf" linkinden ulaşılabiliyor.