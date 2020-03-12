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“Fırsatçılara izin verilmemeli”

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, tüm dünya ülkelerinde etkisini göstermeye başlayan ve giderek yayılan koronavirüsü bahane ederek, bazı ürünlerde fahiş zam yapan fırsatçılara ve stokçulara kesinlikle müsaade edilmemesi gerektiğini söyledi.

“Fırsatçılara izin verilmemeli”

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, tüm dünya ülkelerinde etkisini göstermeye başlayan ve giderek yayılan koronavirüsü bahane ederek, bazı ürünlerde fahiş zam yapan fırsatçılara ve stokçulara kesinlikle müsaade edilmemesi gerektiğini söyledi.

12 Mart 2020 Perşembe 23:39
“Fırsatçılara izin verilmemeli”

Piyasadaki fırsatçılara asla prim verilmemesi gerektiğini vurgulayan Gür, “Koronavirüs nedeniyle dezenfekte ve gıda ürünlerinde fiyatları 3 katına çıkaran fırsatçılara prim verilmemeli. Vatandaşlarımız da sattığı ürünlerle vatandaşı kazıklamayacak olan esnafımıza güvenmeli, alışverişlerini onlardan yapmalı” dedi.

Panik havası ile stok yapmaya başlayan vatandaşların sakin olmaları gerektiğini kaydeden Gür, “Ülkemizde bir kişide rastlanan koronavirüsü maalesef ülke genelinde paniğe neden oldu. Bazı provokatörler piyasalarda panik havası oluşturarak her şeyin biteceğini, azalacağını, sonra bulmakta zorluk çekileceğine dair yanlış yönlendirme yaparak bunu satış fiyatlarına yansıttı. Sağlık Bakanımızın da açıkladığı gibi, ülkemizde stok yapılması gereken bir ürün grubu yok. Ne gıdada ne dezenfekte ürünlerinde ne de ilaç konusunda tek seferde çok fazla alıp stok yapmanın gereği yok. Bir anda bu kadar yüklü alışveriş, fırsatçıların ürün fiyatlarını üç katına çıkartmasına neden olurken öte yandan enflasyonu da olumsuz etkileyecek. Vatandaşlarımızın panik ve tedirginliğe mahal, fırsatçılara da prim vermemesi gerekiyor” diye konuştu.

Çorum’un yerli markası Golonya firmasının da elindeki stoğu erittiğine değinen Recep Gür, “Maalesef bu firmamız şimdi 1 dolara aldığı kolonya hammaddesini 3 dolara almak zorunda kalmış. Bu da demek oluyor ki kolonya fiyatı 3 katına çıkacak. Buradan hammadde üreten işletmelere sesleniyorum. Biraz insaf” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)

Son Güncelleme: 12.03.2020 23:40
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