Fırıncılar’da Seyit Arslan güven tazeledi

Fırıncılar ve Simitçiler Esnaf Odası başkanlığı seçimini mevcut Başkan Seyit Arslan kazandı.

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Derviş Günday Toplantı Salonu’nda çok sayıda üyenin katılımı ile düzenlenen genel kurulda divan başkanlığına ÇESOB Başkanı Recep Gür yaparken, divan üyeliklerini ise Paşa Çamoğlu, Adem Genç, Ali Alttemür, Ekrem Sinan seçildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan genel kurulda daha sonra Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu faaliyet raporları okunarak müzakere edildi. Gelir, gider ve bilanço ile tahmini bütçenin okunarak onaylandığı genel kurulda Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu ayrı ayrı ibra edildi.

Kongrede yeni dönem çalışma programı ile bu program içinde yer alacak olan eğitim, teorik ve pratik kurs programları, aylık ücretlerin, huzur hakları, yolluk ve konaklama ücretleri belirlenirken son olarak ise dilek ve temennilere geçildi.

Dilek temenniler bölümünde Başkan adayı Murat Doğan ile mevcut başkan ve başkan adayı Seyit Arslan birer konuşma yaparak üyelerden destek istedi.

ÇESOB Başkanı Recep Gür de bugüne kadar görev yapan mevcut yönetime teşekkür ederek seçime geçti.

İki listenin yarıştığı seçimler sonucunda 135 oy alan mevcut başkan Seyit Arslan yeniden Fırıncılar ve Simitciler Odası Başkanlığı görevine seçilirken diğer aday Murat Doğan ise 87 oyda kaldı.

Seyit Arslan başkanlığındaki oda Yönetim Kurulu Müslim Kara, Satılmış Akın, İbrahim Kurt, Kenan Köşkerler, Tuncer Alaçam ve Hüseyin Aydoğdu’dan; Denetim Kurulu ise Erol Keşçi, Baki Özşahin ve Mustafa Genç’ten oluştu.



(Volkan SINAYUÇ)

