Fırıncılar: "Zamlar mecburi"

Çorum’da ekmek, fırıncıların talebi doğrultusunda zamlandı. Buna göre 200 gram ekmek 1 lira 75 kuruş yerine 2 lira 25 kuruştan satılacak. Aynı gramajdaki Halk Ekmek ise şu anda 1 lira 25 kuruştan satılıyor.

Artan maliyetler nedeniyle zammın zorunlu olduğunu dile getiren Hazal Ekmek Fırını’ndan İsmail Erol, “Ekmek fiyatları 1.75’ken maliyetleri karşılamak çok zordu ancak şu an ekmeğe yapılan zamla bir denge oluştu. Vatandaşların zamlar karşısında tedirgin olduğunu biliyoruz, sadece ekmeğe değil her şeye zam üstüne zam geliyor. Fakat bizlerin ayakta durabilmesi için bu zam gerekliydi” diye konuştu.

Merkez Simit Fırını’ndan Rüstem Özbay, simitle birlikte gobit ekmek ve lavaşın da zamlandığını söyledi. Simit, lavaş ve gobit ekmeğin 3’er liradan satıldığını kaydeden Özbay, “Unun torbası 360 lira oldu. Sadece un değil susam, şeker fiyatları da zamlandı. Maliyetlerimiz çok arttı. Ekmeğe, simite yapılan zamlar mecburiyetten yapılmıştır bunu vatandaşımız bilmeli” dedi.