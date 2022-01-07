Fırıncılar Odası yalanladı
Güncel 07.01.2022, 19:20
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Çorum Fırıncılar ve Simitçiler Odası Başkanı Seyit Arslan, ilimizde simide zam geldiği yönünde çıkan haberleri yalanladı.
Oda Başkanı Arslan, yaptığı açıklamada, bol susamlı simidin satış fiyatının 3 TL, susamsız simidin ise 2,75 TL olduğunu ifade ederek, fırıncı esnafının açıklanan tarifeye göre satış yapmaya devam ettiğini söyledi.
Simit fiyatının 3,25 TL olduğu yönünde çıkan haberlerin asılsız olduğunu vurgulayan Arslan, vatandaşlardan esnaf odaları tarafından resmi açıklama yapılmadığı sürece çıkan haberlere itibar göstermemelerini istedi.
(Haber Merkezi)
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