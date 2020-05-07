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Fırın ve pidecilere denetim

Koronavirüs ile mücadele sürecinde Ramazan ayı dolayısıyla Çorum’da faaliyet gösteren ekmek fırınları, pide salonları ve pastanelere yönelik denetimleri sıklaştırıldı. Yapılan denetimler kapsamında 5’er kişilik 5 grup tarafından 5 fırın ve pide üreten işyeri denetlendi.

07 Mayıs 2020 Perşembe 19:45
Fırın ve pidecilere denetim

Yapılan denetim hakkında bilgi veren Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Gıda Şube Müdürü Perihan Durna, denetimlere Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Emniyet personeli, Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli ve ÇESOB Temsilcisi’nin katıldığını belirten Durna, denetimi yapılan işyerlerinde maske, eldiven, bone, önlük kullanımı gibi hijyen kuralları, fırınlarda iftar öncesi pide yoğunluğunun oluşmaması için İçişleri Bakanlığı Genelgesine uygun hareket edilip edilmediği, unlu mamullerin kağıt ya da poşete konularak satışa sunulması gibi konularda denetim yapıldığını ifade etti.

Perihan Durna gıda denetimlerinin Ramazan ayı boyunca devam edileceğini söyledi.

(Haber Merkezi)

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