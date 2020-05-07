Fırın ve pidecilere denetim

Yapılan denetim hakkında bilgi veren Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Gıda Şube Müdürü Perihan Durna, denetimlere Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Emniyet personeli, Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli ve ÇESOB Temsilcisi’nin katıldığını belirten Durna, denetimi yapılan işyerlerinde maske, eldiven, bone, önlük kullanımı gibi hijyen kuralları, fırınlarda iftar öncesi pide yoğunluğunun oluşmaması için İçişleri Bakanlığı Genelgesine uygun hareket edilip edilmediği, unlu mamullerin kağıt ya da poşete konularak satışa sunulması gibi konularda denetim yapıldığını ifade etti.

Perihan Durna gıda denetimlerinin Ramazan ayı boyunca devam edileceğini söyledi.

(Haber Merkezi)