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Fırın işçileri dernekleşiyor

Çorum’da faaliyetlerini sürdüren fırınlarda çalışan işçiler biraraya gelerek örgütlenme yolunda ilk adımı attı.

Fırın işçileri dernekleşiyor

Çorum’da faaliyetlerini sürdüren fırınlarda çalışan işçiler biraraya gelerek örgütlenme yolunda ilk adımı attı.

17 Kasım 2019 Pazar 21:04
Fırın işçileri dernekleşiyor

Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Derviş Günday Toplantı Salonu’nda biraraya gelen fırın işçileri dernekleşme kararı aldı.

Alınan karar uyarınca dernek başkanlığı görevine Necmettin Türk getirilirken, derneğin fırın işçilerinin birlik beraberliğini sağlamanın yanışına yasal hakları alabilme adına da çalışmalar yürüteceği belirtildi.

Devletin kendilerine verdiği tüm yasal haklarını, haftasonu tatil ve diğer sosyal hakları alma adına dernekleştiklerini vurgulayan Türk, “Biz fırın işçileri olarak bütün haklarımızı savunmak adına birlik ve beraberliğimizi korumak adına bir araya geliyoruz. Ve sesimizi devlet büyüklerimize duyurmak istiyoruz. Ayrıca bizim de insan olduğumuzun unutulmamasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

(Volkan SINAYUÇ)

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