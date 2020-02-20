Fırat Yılmaz Çakıroğlu Çorum'da sokak ismi olarak yaşatılacak

Törende bir konuşma yapan Çorum belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Tekel sokakların isminin Çorum’a yakışmadığını belirterek, “Meydanlar, şehirlerin kalbidir. Malum olduğu üzere burada bir Tekel binası vardı ve etrafında da Tekel Sokak, Tekel 1. Sokak ve Tekel 3. Sokak olmak üzere 3 sokak vardı. Binayı yıktık. Şehri bir insan gibi düşünürsek bu meydan Çorum’un kalbi mesafesine geliyor. Şehrimizin kalbi olan Kadeş Barış Meydanının adından da anlaşılacağı üzere bu şehrin kalbinde barış var, sevgi, var, kardeşlik var. Bu şehrin kalbine Tekel ismi zaten yakışmıyordu. İsim arayışlarımız içerisinde oy birliğiyle ve gönülden “Fırat Yılmaz Çakıroğlu Sokak” olmasını kararlaştırdık" dedi.



'Fırat Yılmaz Çakıroğlu ismi bizim için önemli'

Fırat Yılmaz Çakıroğlu isminin bu ükenin birliği bütünlüğü ve şuurlu bir gençlik için önemli olduğunu kaydeden Başkan Aşgın, "Şehitler tepesi asla boş değil. Fırat kardeşimiz güzel kardeşlerimizden biri. Rabbim şehidimizin ruhunu şad etsin. Mekânını cennet etsin ve milli şuurla, dini şuurla vatan sevgisi ile dopdolu gençlere örnek teşkil etsin. Tüm gençlerimiz, bu ülkenin tüm çocukları milli şuurla yetişsin. Bu günden itibaren Tekel sokaklar tarih olacak. Bundan sonra tarih okuyan, okurken de tarih yazan bu gencimizin ismini hep beraber buraya nakşedeceğiz. Sadece buraya değil, bütün gönüllere nakşedeceğiz" şeklinde konuştu.

MHP İl Başkanı Agah Karapıçak da yaptığı açıklamada Fırat Yılmaz Çakıroğlu isimini gönüllerine kazıdıklarını belirterek “Şehidimizin isminin sokağa verilmesinde emeği geçen Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Karapıçak, “İçimizdeki sızı bitmeyecek ama gönlümüzde yaşattığımızı tabelada da görmek bizim için farklı bir mana içeriyor. Ülkü Ocaklarımızın bulunduğu sokağın da bu ismi alması farklı bir anlam taşımaktadır” ifadelerini kullandı.

Çorum Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik de, “Birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyorum. Çorum’da bir sokağa şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu isminin hem de şehit olduğu tarihte verilmesini çok anlamlı buluyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” dedi.

Kadeş Meydanı yanında düzenlenen törene Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ile birlikte MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, AK Parti Belediye Meclis Grup Başkanı Mustafa Tuzcu, MHP Belediye Meclis Grup Başkanı Selim Güloğlu, MHP Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya, Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat ve Lemzi Çöplü, Kamu Sen Çorum İl Temsilcisi Selim Aydın, Çorum Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik, Belediye Meclis Üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.