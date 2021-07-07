Firari FETÖ'cüler bulundukları ülkelerde yakalanıp Türk yargısına teslim ediliyor

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yurt dışına alan örgüt mensupları, bulundukları ülkelerden getirilerek Türk yargısına teslim ediliyor.

Darbe girişiminden sonra Adalet Bakanlığı aracılığıyla 100'den fazla ülkeden firarilerin iadesi talep edilirken, MİT ve kolluk kuvvetleri de hakkında yakalama kararı bulunan birçok örgüt mensubunu yakalayarak Türkiye'ye getirdi.

Bu yıl, MİT Başkanlığının operasyonuyla yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirilenler arasında elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen de yer aldı.

Örgütün mahrem yapılanmasının yardımıyla yurt dışına kaçtığı tespit edilen Gülen, 31 Mayıs'ta Türkiye'ye getirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca ifadesi alınan Gülen, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için itirafçı oldu ve Pensilvanya'daki örgüt yapılanmasını anlattı.

Sulh ceza hakimliğince 4 Haziran'da tutuklanan Gülen'in hakkında hazırlanan iddianamede, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.