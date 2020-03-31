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Fındıklı köyündeki karantinada 8'inci gün

Çorum’un Mecitözü ilçesine bağlı olan ve koronavirüs nedeniyle yaşlı kadının hayatını kaybettiği Fındıklı köyü, 8 gündür karantinada tutuluyor. Fındıklı Türkiye’de ilk karantina uygulanan köy oldu.

Fındıklı köyündeki karantinada 8'inci gün

Çorum’un Mecitözü ilçesine bağlı olan ve koronavirüs nedeniyle yaşlı kadının hayatını kaybettiği Fındıklı köyü, 8 gündür karantinada tutuluyor. Fındıklı Türkiye’de ilk karantina uygulanan köy oldu.

31 Mart 2020 Salı 11:11
Fındıklı köyündeki karantinada 8'inci gün

Hatırlanacağı üzere,İstanbul’da yaşayan K.A. (82) isimli kadın, ailesiyle birlikte memleketi Çorum’un Mecitözü ilçesi Fındıklı köyüne geldi. Bir süre sonra rahatsızlanan yaşlı kadın, yakınları tarafından Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. K.A.'nın burada yapılan koronavirüs testi, pozitif çıktı. Hastanede uygulanan tedaviye rağmen K.A., hayatını kaybetti. Fındıklı köyü ise 24 Mart günü itibarıyla karantinaya alındı. 13 haneli, yaklaşık 25 kişinin yaşadığı köyün girişi, jandarma ekipleri tarafından şeritle kapatıldı. Ekipler, köyün girişinde güvenlik önlemi alırken, giriş ve çıkışlara izin vermiyor. Öte yandan Sungurlu İlçesi  Oyaca köyünde  de bir kişinin testlerinin pozitif çıkması üzerine köye giriş ve çıkışlar geçici olarak durduruldu. Jandarma ekipleri tarafından giriş ve çıkışlara kapatılan köyde sağlık ekipleri sürekli kontrol yaparken, yapılan anonslarla da köylülerden dışarı çıkmamaları isteniyor.(Yusuf ÇINAR)

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