Fındıkcı ve yönetiminden parti başkanlarına kutlama

Zanaatkarlar Kooperatifi Başkanı Mustafa Fındıkcı beraberinde Kooperatif Yönetim Kurulu üyeleri Halit Bölükbaş, Kadir Akdağ ve Numan Özçetin’le birlikte geçtiğimiz günlerde gerçekleşen kongreleri sonucu CHP İl Başkanlığına seçilen Mehmet Tahtasız ile AK Parti Merkez İlçe Başkanlığına yeniden seçilen Erhan Akar’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette her iki başkana da yeni dönemde yapacakları hizmetlerinde başarı dileyen Fındıkcı, kooperatif çalışmaları hakkında da detaylı bilgiler verdi. Kooperatifin üyelerinden aldığı güçle yoluna devam ettiğini vurgulayan Fındıkcı, Çorum’a Türkiye’nin en modern sanayi sitesini kazandırmakta kararlı olduklarını kaydetti.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar ise, kooperatif yöneticilerine çalışmalarında kolaylıklar dilediler.

(Haber Merkezi)