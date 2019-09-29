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Fındık, kuru üzüm ve hububat üreticilerine ödeme yapıldı

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Toprak Mahsulleri Ofisine fındık, kuru üzüm, hububat ve bakliyat teslim eden üreticilerin bugünden itibaren paralarını tahsil edebileceklerini belirtti.

Fındık, kuru üzüm ve hububat üreticilerine ödeme yapıldı

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Toprak Mahsulleri Ofisine fındık, kuru üzüm, hububat ve bakliyat teslim eden üreticilerin bugünden itibaren paralarını tahsil edebileceklerini belirtti.

29 Eylül 2019 Pazar 22:48
Fındık, kuru üzüm ve hububat üreticilerine ödeme yapıldı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, TMO'ya 7-16 Eylül'de fındık, 18-23 Eylül'de kuru üzüm ve elektronik ürün senedi (ELÜS) yoluyla 20 Eylül'e kadar hububat ve bakliyat teslim eden üreticilerin bugünden itibaren paralarını tahsil edebileceğini duyurdu.

Bu kapsamda 11 bin 95 fındık üreticisine 266 milyon lira, 621 kuru üzün üreticisine 18 milyon lira ve 3 bin 540 hububat ve bakliyat üreticisinin hesaplarına 50 milyon lira yatırıldı. Böylece toplamda 334 milyon lira ödeme yapıldı.

(A.A.)

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