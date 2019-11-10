Final Akademi kardeş okulunu sevindirdi

Okul Müdiresi Mehpare Canan Şahin öncülüğünde öğretmenler Sevil Uzeli, Seher Şanlı ve Rukiye Kabak ile öğrenciler, kardeş okulu ziyaret ederek yardımlarını ulaştırdılar. Kurumlarının felsefelerinin yardımlaşmak olduğunu belirten Müdire Şahin, kendilerine destek olan Adnan Faruk Şahin, Mehmet Emin Karlı ve velilerinden Bekir Erdoğmuş ile öğretmen ve öğrencilerine teşekkür etti.

Büyük Düvenci İlkokulu Müdürü Yusuf Atman, Final Akademi Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerine, projede iletişimi sağlayan Beden Eğitimi Öğretmeni Sevcan Tüzün’e teşekkür ederek en kısa zamanda iade-i ziyarette bulunacaklarını söyledi. Kardeş okul öğrencileriyle birlikte yenilen yemeğin ardından ziyaret sona erdi.

(Haber Merkezi)