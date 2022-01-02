Filyasyon ekipleri, yılbaşı gecesinde de virüsün izini sürdü

Çorum’un Sungurlu ilçesinde filyasyon ekipleri, yılbaşı gecesi de korona virüsün izini sürmeye devam etti.

Testi pozitif çıkanların tedavilerini planlayan sağlık ekipleri, temaslı vatandaşları da tespit ederek izolasyonlarını sağladı.

Sungurlu'da korona virüs salgınının başladığı günden bu yana korona virüs hastalarının evde tedavilerini gerçekleştiren filyasyon ekipleri, hastayla teması olanları da bularak virüsün yayılmasına karşı mücadele ediyor.

Haftanın her günü çalışan filyasyon ekipleri, yılbaşı gecesi de sahadaki faaliyetlerini sürdürdü. Gece boyunca çalışan sağlık ekipleri, hastalara ilaç bırakıp, temaslılarını da bularak PCR testlerini gerçekleştirdi ve izolasyonlarını sağladı.

(İHA)

