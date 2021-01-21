Filyasyon ekibinde tanışan iki hekim hayatını birleştirdi
Çorum Toplum Aile Sağlığı filyasyon ekibinde görev yaparken tanışan, sanat okulu öğretmenleri Şule ve Enver Kış’ın kızları Dr. Busem Kış ile Kültür Müdürlüğü’nden emekli Seyhan Atasoy ve Özel İdare’de tekniker Yücel Atasoy’un oğulları Dr. Doğukan Atasoy, hayatlarını birleştirdiler.
Güncel 21.01.2021, 20:09
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Belediye Evlendirme Dairesi’nde yapılan nikâhta, genç çiftin şahitliklerini yine genç doktor arkadaşları yaptı.
Hekim çiftin, hayatlarını birleştirmelerinin ardından, İstanbul Başakşehir Samsakura Hastanesi’nde ihtisasa başlayacakları öğrenildi.
ÇORUM HABER, Şule-Ünver Kış ve Seyhan-Yücel Atasoy çiftlerini kutlar, Busem ve Doğukan’a ömür boyu mutluluklar diler.
(Haber Merkezi)
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