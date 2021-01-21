Filyasyon ekibinde tanışan iki hekim hayatını birleştirdi

Belediye Evlendirme Dairesi’nde yapılan nikâhta, genç çiftin şahitliklerini yine genç doktor arkadaşları yaptı.

Hekim çiftin, hayatlarını birleştirmelerinin ardından, İstanbul Başakşehir Samsakura Hastanesi’nde ihtisasa başlayacakları öğrenildi.

ÇORUM HABER, Şule-Ünver Kış ve Seyhan-Yücel Atasoy çiftlerini kutlar, Busem ve Doğukan’a ömür boyu mutluluklar diler.

(Haber Merkezi)

