Film plato alanı 10 yıllığına kiraya verilecek

Mülkiyeti Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan 57.160m2 kullanım alanlı arsa ve üzerinde bulunan 20.702 m2 kullanım alanlı bina, Film Platosu Alanı olarak kullanılmak üzere 10 yıl süreyle kirayla verilecek.

İhale 20 Ocak 2021 tarihinde saat 10:33’te KBB Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı DİK. 35 ve 36. Mad. hükümlerine göre Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak.

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