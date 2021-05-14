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Filistinli şehitler için gıyabi namaz kılındı
Çorum’da Müslümanların ilk kıblesi Mescidi Aksa’ya ev sahipliği yapan Kudüs’te katliam yapan İsrail’in şehit ettiği Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Güncel 14.05.2021, 16:34
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Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfı (MGV) tarafından Türkiye genelinde Cuma Namazı sonrasında gıyabi cenaze namazı düzenlendi.
Çorum’da da Cuma namazı sonrası Ulucamii'de Kudüs'te İsrailli askerlerce yapılan saldırılar sonrasında şehit düşen Filistinliler için çok sayıda vatandaş gıyabi cenaze namazı kıloı.
Namazın ardından Filistinliler ve tüm şehitler için dua edildi. Ayrıca okunan Yasin-i Şerif’lerin duası yapıldı.
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