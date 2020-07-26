Filistin liderinin Türkistan soykırımını desteğine İYİ Partiden kınama

Filistin Devlet başkanı Mahmud Abbas’ın menfaati için değerlerinden ve inançlarından vazgeçtiğini belirten Sefa Çenesiz, “Uğruna gözyaşı döktüğümüz, ümmet diyerek bağrımıza bastığımız, Filistin’in Devlet Başkanı Mahmud Abbas menfur bir karar alarak Müslümanlara zulmeden Çin yönetiminin Doğu Türkistan’da uygulamış olduğu soykırım politikasını desteklemesini, şiddetle kınıyorum İslam dünyası açısından, mazlum davası açısından düşündürücüdür” dedi.

İYİ Parti Çorum Uluslararası İlişkiler ve Türk Dünyasından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Sefa Çenesiz açıklamasında şunları dile getirdi;

“Çin'in resmi yayın organı olan Xinhua News'in dünyaya duyurduğu görüşmede Abbas ve Jinping geçtiğimiz pazartesi günü bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Çin'e teşekkür etti. Abbas, özellikle pandemi sürecinde Çin'den birçok yardım aldıklarını ve bundan dolayı Çin halkına teşekkür borçlu olduklarını ifade etti. Abbas, Çin'in Doğu Türkistan bölgesinde yapmış olduğu faaliyetleri desteklediğini söyledi.

Menfaati için değerlerinden ve inançlarından vazgeçen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve yandaşlarının Doğu Türkistan tutumunuzu kınıyorum.

Hani müminler kardeştik?

Hani çöldeki bir Müslümanın eline diken battığında şehirdeki Müslüman acısını hissedecekti?

Konuşsana İnsanlık sesin neden duyulmuyor?

Yoksa Uygur Türk diye ümmetten mi sayılmıyor?”(Haber Merkezi)