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Filistin için eylem

Anadolu Gençlik Derneği Çorum Şube Başkanı Mehmet Göle, ABD Başkanı Donald Trump ve işgalci İsrail Başkanı Benyamin Netanyahu’nun Müslümanların onurunu ve gururunu rencide ederek imzaladıkları sözde Asrın Anlaşması’na tepkilerin devam ettiğini ifade etti.

Filistin için eylem

Anadolu Gençlik Derneği Çorum Şube Başkanı Mehmet Göle, ABD Başkanı Donald Trump ve işgalci İsrail Başkanı Benyamin Netanyahu’nun Müslümanların onurunu ve gururunu rencide ederek imzaladıkları sözde Asrın Anlaşması’na tepkilerin devam ettiğini ifade etti.

08 Şubat 2020 Cumartesi 00:03
Filistin için eylem

Filistin topraklarında ve Kudüs’te yüz yılı aşkın bir süredir işgalin var olduğunu hatırlatan Göle, Emperyalist güçlerin himayesinde, ‘halkı olmayan topraklara, toprağı olmayan halk’ safsatasıyla Siyonist unsurların yerleştirildiğini kaydetti. Filistin halkına karşı katliam, tehcir ve tecrit başladığını söyleyen Göle, milyonlarca Filistinli’nin topraklarından sürüldüğünü, Çocuklar ve kadınlar da dahil on binlerce Filistinli’nin katledildiğini vurguladı. İşgalin her geçen gün daha da genişlediğini anlatan Göle, Filistin topraklarında, tüm dünyanın gözü önünde, adına İsrail denilen Siyonist projenin adım adım uygulandığını, önceki hafta ABD’nin dengesiz başkanı Trump’un, bu projenin ileri bir aşaması olan Yüzyılın Anlaşması’nı gündeme getirdiğini söyledi.

Ülkede ve dünyada aklıselim sahibi hiç kimsenin siyonist işgale onay vermediğini anlatan Mehmet Göle, ABD Başkanı’nın sözde barış adı altında Filistin halkını teslim olmaya, işgale rıza göstermeye çağırdığını belirtti. Göle, “Biz biliyoruz ki Türkiye’de ve dünyada Siyonist işgale onay veren tek bir onurlu insan yok. Türkiye’deki tüm siyasi partiler işgal karşısında Filistin halkından yana tavır alıyorlar. Ancak bu tavır alışın daha güçlü bir şekilde ifade edilmesi gerekiyor” diye konuştu.

Siyasi düşüncesi ve inancı ne olursa olsun duyarlılık sahibi herkesi Filistin halkının haklı davasına destek vermeye çağırdıklarını dile getiren Göle, “Bu Pazar günü saat 14.00’da İstanbul Yenikapı’da yapılacak olan Büyük Kudüs Mitingi’ne katılım, Siyonist işgal karşısında Filistin halkının umudunu artıracaktır” diyerek Çorum’da yaşayan tüm vatandaşları mitinge davet etti.(Haber Merkezi)

Son Güncelleme: 08.02.2020 00:09
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