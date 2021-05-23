Filistin için adalet çağrısı 

Ülkenin dört bir tarafından toplanan üniversite rektörlerinin ortak yayınladıkları bildiriyle, Filistin için adalet ve insan hakları çağrısı yapıldığı açıklandı. Üç dilde kamuoyuna duyurulan ancak 9 dilde hazırlanan bildirinin, İngilizce metnini ise Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk okudu.

Türkiye'deki 189 üniversitenin rektörünün imzasının bulunduğu bildiri, OSTİM Teknik Üniversitesi’nde düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna ilan edildi.

Toplantıya, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’ün yanı sıra THK Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Erbay, Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Paç, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Cem Zorlu, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek, Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi katıldı. Diğer rektörler ise düzenlenen basın toplantısında çevrimiçi olarak hazır bulundu.

Dokuz dilde hazırlanan bildiriyi, İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İzmirli Türkçe, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yıldız Arapça, HİTÜ Rektörü Prof. Dr. Öztürk ise İngilizce olarak okudu.

Bildiride, İsrail'in, Gazze şeridinde yerleşik sivil ve savunmasız Filistinlilere yönelik uygulamalarına, yaşam hakkını ortadan kaldıran şiddet, baskı ve saldırılarına bir yenisini daha eklediği, bebek, çocuk, kadın ve yaşlılar dahil, çok sayıda masum sivili öldürdüğü, yaraladığı ve evsiz bıraktığı vurgulandı.

(Haber Merkezi)

