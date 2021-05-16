Filistin'e mehterli destek

Çorum Belediyesi, bayram TIR’ına bayrak asarak mehter eşliğinde Filistin ve Doğu Türkistan’a marşlarla destek verdi.

İsrail tarafından Filistin’e yapılan hain saldırılıların hemen akabinde şehrin sembolü tarihi Saat Kulesi’ne bayrak asarak yapılan katliama ve zulme karşı tepkisini gösteren Çorum Belediyesi, bayram TIR’ına da bayraklar asarak mehter eşliğinde zafer marşlarıyla Filistin’e Çorum’dan bir kez daha selam gönderdi. Vatandaşlar da evlerinin önlerinden ve balkonlarından bayraklarla marşlara eşlik etti. (Haber Merkezi)

