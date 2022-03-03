Filistin'de Türkçe öğrenen kursiyerlere kırtasiye yardımı

Çorum Belediyesi olarak kültür, bilgi ve becerilerin paylaşılması noktasında yurtiçinde ve yurtdışında birçok belediye ile kardeş belediye olduklarını hatırlatan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Bir yandan da gönül coğrafyamız içerisinde yer alan Filistin’de Kalkilya şehriyle ve Azerbaycan’da Fuzuli şehriyle kardeş şehir olma yolunda karşılıklı protokollerde son aşamaya geldik. 2021 yılı Kasım ayında Kalkilya’da açılan Çorum Kültür Evi’nde Türkçe öğrenmek isteyen, Çorum’un kültürünü öğrenmek isteyen kıymetli yavrularımız ve kardeşlerimiz için kırtasiye desteğinde bulunduk. 350 okul sırt çantası, 500 adet Türkçe dil eğitim seti, 200 adet ilköğretim Türkçe dil eğitim seti, 10 adet Türkçe dil eğitim kitabı, 700 adet defter, 700 adet kurşun kalem ve 350 adet silgi olmak üzere toplam 59 koliden oluşan yardımı Kalkilya’ya gönderdik” dedi.

Kardeş şehir uygulamasının karşılıklı etkileşim ve işbirliğinin kazanımlar sağladığını iki şehir açısından da enformasyon paylaşımı noktasında önemli söyleyen Belediye Başkanı Aşgın, kardeş şehir protokolü son noktaya gelen Kalkilya ve Fuzuli için çalışmaların devam ettiğini belirtti.