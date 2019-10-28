Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 18°
az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

“Fikri, vicdanı, irfanı hür nesiller geleceğin teminatı”

Ziraat Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Necati Gül, Cumhuriyetin 96. yılı nedeniyle yaptığı açıklamada, asırlardır hürriyetinden ve onurundan taviz vermeyen Türk Milleti’nin, 29 Ekim 1923’te tüm dünyaya bir kez daha bunu kanı ve canı ile ödeyerek ispatladığını ifade etti.

“Fikri, vicdanı, irfanı hür nesiller geleceğin teminatı”

Ziraat Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Necati Gül, Cumhuriyetin 96. yılı nedeniyle yaptığı açıklamada, asırlardır hürriyetinden ve onurundan taviz vermeyen Türk Milleti’nin, 29 Ekim 1923’te tüm dünyaya bir kez daha bunu kanı ve canı ile ödeyerek ispatladığını ifade etti.

28 Ekim 2019 Pazartesi 10:10
“Fikri, vicdanı, irfanı hür nesiller geleceğin teminatı”

“Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır” sözü ile Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde yürütülen istiklal mücadelesinin, vatanın işgallerden kurtarılması ve Cumhuriyetin ilanıyla hedefine ulaştığını dile getiren Gül, Cumhuriyet ile birlikte kazanılan akılcılık, bilimcilik, hukuk üstünlüğü, özgürlük ve demokrasi ortamında yetişen “Fikri Hür, Vicdanı Hür, İrfanı Hür” nesillerin, bugünkü varlığımız olduğu gibi geleceğin de en önemli teminatı olduğunu dile getirdi.

Gül, “Bizlere çağdaş uygarlık hedefine yönelik bir devlet ve toplum yapısının temelini armağan eden başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu vatan uğrana canını veren tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum.

Bu vesile ile Barış Pınar’ı hareketinde görev alan askerlerimiz ve kahraman Türk Milletinin Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum” dedi.(Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Eğitim-İş’in kutlamasında emekli eğitimcilere plaket
Eğitim-İş’in kutlamasında emekli eğitimcilere plaket
Bahçeşehir Koleji Okul Aile Birliği’nde yeni yönetim oluştu
Bahçeşehir Koleji Okul Aile Birliği’nde yeni yönetim oluştu
Altın Tepsi’nin 2. Şubesi açıldı
Altın Tepsi’nin 2. Şubesi açıldı
Yasemin Keller son yolculuğuna uğurlandı
Yasemin Keller son yolculuğuna uğurlandı
Özel çocukların at sevinci
Özel çocukların at sevinci
Esnafın borçlarına yapılandırma talebi
Esnafın borçlarına yapılandırma talebi
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim