“Fikri, vicdanı, irfanı hür nesiller geleceğin teminatı”

“Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır” sözü ile Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde yürütülen istiklal mücadelesinin, vatanın işgallerden kurtarılması ve Cumhuriyetin ilanıyla hedefine ulaştığını dile getiren Gül, Cumhuriyet ile birlikte kazanılan akılcılık, bilimcilik, hukuk üstünlüğü, özgürlük ve demokrasi ortamında yetişen “Fikri Hür, Vicdanı Hür, İrfanı Hür” nesillerin, bugünkü varlığımız olduğu gibi geleceğin de en önemli teminatı olduğunu dile getirdi.

Gül, “Bizlere çağdaş uygarlık hedefine yönelik bir devlet ve toplum yapısının temelini armağan eden başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu vatan uğrana canını veren tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum.

Bu vesile ile Barış Pınar’ı hareketinde görev alan askerlerimiz ve kahraman Türk Milletinin Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum” dedi.(Haber Merkezi)