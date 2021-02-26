Fikret Hoca’nın kardeşinin kayınvalidesi hayata veda etti
Emekli din görevlisi, ÇORUM HABER’in köşe yazarı Fikrettin Çıplak’ın imam-hatip ve hafız olan kardeşi Abdulhamit Çıplak’ın kayınvalidesi Şaziye Işkın (72), dün akşam Osmancık’ta rahatsızlanması üzerine, daha önce kanser tedavisi gördüğü Özel Elitpark Hastanesi’ne getirilerek müdahale edildiyse de kurtarılamadı.
Güncel 26.02.2021, 21:02
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Ali Işkın’ın eşi olan Şaziye Işkın’ın cenazesi, öğle namazından sonra Osmancık’ta toprağa verildi.
ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
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