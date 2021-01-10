Fikret Hoca hep duyarlı

ÇORUM HABER’in köşe yazarlarından ve Çorum’un en donanımlı din adamlarından Fikrettin Çıplak Hoca, özel günleri kutlama ve manevi destek verme konusunda daime ince ve duyarlıdır.

Fikret Hoca, dün de gazetemizi ziyaret ederek, Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’ın şahsında tüm ÇORUM HABER mensuplarının 10 Ocak Çalışyan Gazeteciler Günü’nü kutladı ve başarı dileklerini iletti. (Haber Merkezi)