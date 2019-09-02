Fidan dikme önerisi

CHP İl Genel Meclisi Üyesi İlhami Türksal, İl Genel Meclisi Toplantısı’nda bir hatıra ormanı oluşturulmasını ve meclis üyeleri olarak buraya fidan dikilmesini istedi.

Ülkede çok sayıda yangın çıktığını ve ormanlık alanların yandığına dikkat çeken Türksal, “Meaclis üyeleri olarak bir hatıra ormanı oluşturalım istiyorum. Meclis üyeleri olarak da yok olan orman örtüsüne dikkat çekerek bir katkı da biz sağlayalım” dedi.

AK Parti İl Genel Meclisi Üyesi Ahmet Tuna da meclisin bir hatıra ormanının bulunduğunu belirterek ancak buraya fidan dikilebileceğini kaydetti. (Erkan BAYATLI)