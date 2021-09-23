Feyzioğlu’nun Batman ve Bitlis ziyaretlerine Kenan Yaşar da katıldı

TBB'den yapılan açıklamaya göre, Feyzioğlu, yarın katılacağı Siirt Barosu binasının açılış töreni öncesi bugün TBB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Avukat Sabri Erdal Güngör, TBB Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Eyyüp Sabri Çepik ve TBB Disiplin Kurulu Başkanı Avukat Uğur Uzer ile Bitlis ve Batman'a gitti.

Batman'da Batman Baro Başkanı Erkan Şenses, Çorum Baro Başkanı Kenan Yaşar, Kahramanmaraş Baro Başkanı Muhammed Burak Gül, Siirt Baro Başkanı Nizam Dilek ile bir araya gelen Feyzioğlu, daha sonra Batman Barosu'nu ziyaret etti.

Feyzioğlu, Batman Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete ve Batman Adalet Komisyonu Başkanı Fatih Yıldırım'a da ziyarette bulundu. (Haber Merkezi)

