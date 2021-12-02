Feyza Aşgın’ın “sürpriz” mutfak ziyareti
Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın eşi Feyza Aşgın, Melikgazi Kadın Kültür ve Sanat Merkezini ziyaret etti.
Güncel 02.12.2021, 19:29
13
Kurslar hakkında merkez sorumlusu Hilal Irmak’tan bilgi alan Feyza Aşgın, merkezin açılışıyla birlikte faaliyete geçen mutfak atölyesinde kursiyerlerle birlikte ceviz kurabiyesi yaptı.
KURSİYERİN EVİNİ ZİYARET
Merkezde kurs alan Safiye Kaya isimli kursiyerin evini de ziyaret eden Feyza Aşgın, devam eden kurslar ve Çorum Belediye’nin çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden kursiyer ise Çorum Belediyesi’nin Bahçelievler Mahallesi Bahar Sokak’ta yapmış olduğu asfalt çalışması için Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkürlerini ifade etti.
(Haber Merkezi)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
5°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|14
|36
|2. Konyaspor
|14
|26
|3. Hatayspor
|14
|26
|4. Fenerbahçe
|14
|24
|5. Alanyaspor
|14
|24
|6. Başakşehir
|14
|22
|7. Karagümrük
|14
|22
|8. Galatasaray
|14
|22
|9. Adana Demirspor
|14
|20
|10. Beşiktaş
|14
|20
|11. Antalyaspor
|14
|18
|12. Gaziantep FK
|14
|18
|13. Altay
|14
|17
|14. Sivasspor
|14
|16
|15. Giresunspor
|14
|16
|16. Kayserispor
|14
|16
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|14
|13
|18. Göztepe
|14
|11
|19. Kasımpaşa
|14
|10
|20. Rizespor
|14
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|13
|27
|2. Ankaragücü
|14
|27
|3. Eyüpspor
|14
|27
|4. Bandırmaspor
|13
|25
|5. Erzurumspor
|12
|25
|6. İstanbulspor
|13
|20
|7. Tuzlaspor
|12
|20
|8. Kocaelispor
|13
|20
|9. Samsunspor
|13
|19
|10. Adanaspor
|14
|18
|11. Menemenspor
|13
|17
|12. Gençlerbirliği
|13
|17
|13. Boluspor
|13
|16
|14. Denizlispor
|13
|15
|15. Bursaspor
|13
|14
|16. Manisa FK
|14
|14
|17. Ankara Keçiörengücü
|13
|13
|18. Altınordu
|14
|13
|19. Balıkesirspor
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|14
|33
|2. Man City
|14
|32
|3. Liverpool
|14
|31
|4. West Ham
|14
|24
|5. Arsenal
|13
|23
|6. Wolverhampton
|14
|21
|7. Brighton
|14
|19
|8. Leicester City
|14
|19
|9. Tottenham
|12
|19
|10. M. United
|13
|18
|11. Brentford
|13
|16
|12. Crystal Palace
|14
|16
|13. Aston Villa
|14
|16
|14. Everton
|14
|15
|15. Leeds United
|14
|15
|16. Southampton
|14
|15
|17. Watford
|14
|13
|18. Burnley
|13
|10
|19. Norwich City
|14
|10
|20. Newcastle
|14
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|15
|36
|2. Atletico Madrid
|14
|29
|3. Real Sociedad
|15
|29
|4. Sevilla
|14
|28
|5. Real Betis
|15
|27
|6. Rayo Vallecano
|15
|24
|7. Barcelona
|14
|23
|8. Athletic Bilbao
|15
|20
|9. Espanyol
|15
|20
|10. Osasuna
|15
|20
|11. Valencia
|15
|19
|12. Villarreal
|14
|16
|13. Celta de Vigo
|15
|16
|14. Mallorca
|15
|16
|15. Deportivo Alaves
|14
|14
|16. Granada
|14
|12
|17. Elche
|15
|12
|18. Cádiz
|15
|12
|19. Getafe
|15
|10
|20. Levante
|15
|7