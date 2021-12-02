Feyza Aşgın’ın “sürpriz” mutfak ziyareti

Kurslar hakkında merkez sorumlusu Hilal Irmak’tan bilgi alan Feyza Aşgın, merkezin açılışıyla birlikte faaliyete geçen mutfak atölyesinde kursiyerlerle birlikte ceviz kurabiyesi yaptı.

KURSİYERİN EVİNİ ZİYARET

Merkezde kurs alan Safiye Kaya isimli kursiyerin evini de ziyaret eden Feyza Aşgın, devam eden kurslar ve Çorum Belediye’nin çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden kursiyer ise Çorum Belediyesi’nin Bahçelievler Mahallesi Bahar Sokak’ta yapmış olduğu asfalt çalışması için Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkürlerini ifade etti.

(Haber Merkezi)

