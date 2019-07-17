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Feyza Aşgın’dan hoş geldin bebek ziyareti

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın eşi Feyza Aşgın, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar’ın eşine “Hoş Geldin Bebek” ziyaretinde bulundu.

Feyza Aşgın’dan hoş geldin bebek ziyareti

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın eşi Feyza Aşgın, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar’ın eşine “Hoş Geldin Bebek” ziyaretinde bulundu.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 22:42
Feyza Aşgın’dan hoş geldin bebek ziyareti

Belediyenin sosyal belediyecilikle ilgili projelerinden biri olan “Hoş Geldin Bebek” projesi devam ediyor. Ailelerin sevinçlerine ortak olmak, doğan çocukların vatana millete hayırlı bir evlat olması için duada bulunmak amacıyla Hoş Geldin Bebek ziyaretleri yapılıyor.

Bu kapsamda Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın eşi Feyza Aşgın, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar’ın eşi Bahar Akar’ı ziyaret etti. Akar çiftinin 2. çocuğu olan Emir Alp Akar’ı ziyaretinde kısa bir konuşma yapan Feyza Aşgın, proje kapsamında aile ziyaretlerinin devam ettiğini ve ailelerin sevinçlerine ortak olduklarını ifade etti. AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar’ın eşi Bahar Akar ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Feyza Aşgın’a teşekkür etti. (Haber Merkezi)

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