Feyza Aşgın, Kıbrıs Gazileri ile bir araya geldi

Çorum Belediyesi Kadın Kültür ve Sanat Merkezi yetkililerinin de katıldığı ziyarette Feyza Aşgın,1974 Kıbrıs Barış Harekâtı Gazisi Mithat Gamsız ve Bekir Ahıskalı’yı evlerinde ziyaret etti. Gazilerin ve ailelerin hatırlarını sorup hasbıhal eden Feyza Aşgın, “Gazilik, Türk vatanseverliğinin, kahramanlığının, fedakârlığının yaşayan destanıdır. Gazi ise bu destanı yazan kahramanın adıdır. Bu sebepten gazilerimiz bizim için çok önemlidir. Ben bütün gazilerimizi minnetle yâd ediyorum, vefat edenlere rahmet, sizlere de sağlıklı, sıhhatli uzun ömürler diliyorum” dedi.

Kıbrıs gazilerinin anılarını tekrardan yaşıyormuşçasına anlattıkları esnada duygusal anlar yaşandı. Feyza Aşgın, gazilerin ve ailelerinin 19 Eylül Gaziler gününü kutladı. (Haber Merkezi)